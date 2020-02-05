У понеділок, 3 лютого, в Дніпрі затримали педофіла, який розбещував неповнолітніх і створював з ними порнографію. Його жертвами стали 17 дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

“3. лютого 2020 року злочинцеві повідомили про підозру за ч. 5 ст. 301 (” Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів “) і ч. 2 ст. 156 (” Розбещення неповнолітніх “) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі “, – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 60-річний чоловік розбещував дітей протягом декількох років. Він підшукував дітей і вивозив їх у безлюдні місця. Потім різними способами змушував імітувати дії сексуального характеру, фіксуючи все на фото.

Також у деяких дітей він забирав цінні речі. В результаті чоловіка затримали за скоєння розбійного нападу на дитину. Зараз чоловік перебуває в СІЗО. В ході розслідування цього факту були проведені обшуки та вилучено електронні носії з дитячою порнографією.