На місцевих виборах в Дніпрі за одну і ту ж нішу боротимуться партія мера міста Бориса Філатова і соратника олігарха Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.

Таку думку в інтерв’ю #Буквам висловив екс-генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, партії, які будуть ставити на ідею децентралізації, можуть отримати значну підтримку на місцевих виборах.

“Тому партія “Пропозиція” Філатова теоретично зможе заявити про себе, взявши, наприклад, спільно відсотків десять депутатів місцевих рад”, – вважає він.

Луценко зазначив, що в цьому ж полі працюватиме партія соратника олігарха Коломойського Ігоря Палиці.

“На його полі (Філатова) пробує також грати пан Палиця з партією, як там вона називається. “За майбутнє”. Я правда радив йому додати слово Україна. “За майбутнє України”, ну щоб логічніше було. “За МАУ”. Але, якщо без гумору, … це означає, що місцеве самоврядування шукає свою нішу. Я не знаю скільки вони наберуть, але теж допускаю, що відсотків 10-15 депутатів місцевих рад можуть набрати, заявивши про себе”, – розповів він.

Луценко вважає, що на місцевих виборах “чим менше зелених, тим краще”.

“Якщо глава держави прокинеться вранці після місцевих виборів, вилізе з теплої ванни імені Єрмака-Тимошенко і дізнається, що у нього немає жодного голови обласного центру, і не більше 20 відсотків депутатів місцевих рад, для нього це буде дуже корисний холодний душ, а для країни це відкриє нові проєкти”, – зробив акцент він.