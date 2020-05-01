Про таке рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки повідомив мер Дніпра Борис Філатов в Facebook.

За рішенням комісії, основна умова роботи цих установ – наявність масок, рукавичок і використання антисептиків. Також відтепер кафе і ресторани зможуть працювати не тільки з адресною доставкою, але і з послугою “на винос”.

А з 4 травня в Дніпрі жителям дозволять гуляти в частині зелених зон. Як повідомив мер Борис Філатов, це ділянки набережної Дніпра, бульвар Слави та інші зони. Їх виділили на інтерактивній карті міста, щоб городяни знали, які території вже не підпадають під дію карантину.

З 12 травня в місті планують дозволити роботу невеликим непродовольчих магазинах, ательє, майстерень ремонту взуття, нотаріальних бюро тощо.

Мер Дніпра Борис Філатов анонсував ці зміни ще вчора, 30 квітня.

“Можете називати це як завгодно – лазівкою або обхідним шляхом”, – сказав він про зняття обмежень, призначених на 4 травня – при тому, що, за рішенням уряду, карантин продовжено до 11 травня і головні карантинні обмеження можна послаблювати тільки з 12 травня.

При цьому Філатов застеріг, що і в умовах поетапного ослаблення карантину за дотриманням правил безпеки будуть стежити поліцейські патрулі.

“Ті, хто буде збиратися у великі компанії, розпивати спиртні напої і смажити шашлики, отримають суворі санкції … Не збирайтеся в компанії, будьте в масках і ведіть себе пристойно”, – застеріг мер.

Філатов також підкреслив, що карантин потрібен, тільки “Велюр” і “Епіцентр” його обнулили.

“Знаєте, що найприкріше в цій ситуації? Що епідемія нікуди не поділася. І карантин потрібен. Так, він потрібен. Ось тільки “Велюри”і “Епіцентри” його обнулили. Імхо, всі ці ходіння по вулицях без масок і бравування своєю непотрібною сміливістю – чисто внутрішній протест. Мені так здається. Може бути, що я помиляюся. Ми просто хочемо справедливості і відсутності подвійних стандартів”, – зазначив мер Дніпра.

Раніше, сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський передав “полум’яний привіт” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади, спробою заробити політичний рейтинг.