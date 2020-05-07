У Дніпрі 15-річний підліток з криками "Я - мільйонер" з травматичного пістолета стріляв по машинах.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Стрілянину підліток транслював в Instagram. Хлопець, який у відео назвав себе Сергієм Абрамовим, зробив 18 пострілів з вікна квартири, розташованої на 2-му поверсі будинку, перед тим, як його зупинили поліцейські. В результаті стрілянини ніхто з перехожих не постраждав.

Заявник повідомив, що чув постріли в будинку, і вказав на квартиру, з якої вони звучали. В цей час до під’їзду зайшов громадянин і повідомив, що в цій квартирі зараз знаходиться його неповнолітній брат.

“Поліцейські попросили хлопця вийти. Той погодився. Але спокійної розмови не вийшло. Підліток поводився агресивно, зухвало, погрожував патрульним і намагався затіяти бійку. Його затримали, викликали слідчо-оперативну групу, а також його батьків”, – повідомили патрульні

За попередніми даними поліції, в момент стрілянини підліток був у стані наркотичного сп’яніння. Поліцейські вилучили зброю і виявили біля під’їзду гільзи. Як з’ясувалося, пістолет належить батькові неповнолітнього.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про притягнення батьків неповнолітнього до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.