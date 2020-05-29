У Дніпрі прямо на вулиці загорівся і повністю згорів пасажирський трамвай. При цьому ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес–служба ДСНС.

Уточнюється, що гасити пожежу прибули десять рятувальників, а також дві одиниці пожежної техніки.

При цьому відразу локалізувати вогонь не вдалося, оскільки лінія пересування електротранспорту перебувала під напругою. В кінцевому підсумку рятувальникам вдалося впоратися з пожежею.

У вагоні під час пожежі не було пасажирів. Цей вагон на ремонт в депо транспортував інший трамвай.