Про це повідомляє прес–служба ДСНС.
Уточнюється, що гасити пожежу прибули десять рятувальників, а також дві одиниці пожежної техніки.
При цьому відразу локалізувати вогонь не вдалося, оскільки лінія пересування електротранспорту перебувала під напругою. В кінцевому підсумку рятувальникам вдалося впоратися з пожежею.
У вагоні під час пожежі не було пасажирів. Цей вагон на ремонт в депо транспортував інший трамвай.
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