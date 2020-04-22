Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті стався спалах коронавірусу COVID-19. За добу зафіксовано більше 20 випадків зараження.

Про це він написав у Facebook.

“Дороги земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, зафіксовано конкретний спалах COVID-19”, – написав Філатов.

Він повідомив, що за останню добу в місті лабораторно підтвердили більше 20 випадків зараження. При цьому, раніше в місті фіксувалося по 1 – 2 випадки на добу.

“Карантину дотримуйтесь. Я ж кричу постійно в порожнечу”, – написав мер Дніпра.

Слід зазначити, що, за даними ЗМІ, в Дніпрі в Храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона у вербну неділю людей причащали з однієї ложечки.