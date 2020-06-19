У Дніпрі під час затримання підозрюваного був убитий 26-річний співробітник поліції Дарвін Потуданський.

Про це поінформували в прес-службі управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Так, сьогодні вранці в місті було скоєно розбійний напад. Для затримання правопорушника всім оперативникам і нарядам надали прикмети зловмисника і опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль.

Для встановлення особи водія правоохоронці вирішили доставити його у відділення поліції.

Відзначається, що зловмисник скоїв кілька пострілів із пістолета Макарова в сторону оперуповноваженого Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, стікаючи кров’ю, затримав підозрюваного, але згодом помер.

“Під час руху автомобіля зловмисник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки. Від отриманих поранень поліцейський помер”, – йдеться в повідомленні.