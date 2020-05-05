У зв'язку з ослабленням карантину в Дніпрі з 12 травня відновлять роботу громадського транспорту.

Про це повідомив директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міської ради Ігор Маковцев.

Щоб скористатися міським транспортом, необхідно заздалегідь отримати спеціальний квиток у пунктах видачі, а також мати при собі посвідчення особи державного зразка, захисну маску й рукавички.

У звичайному режимі працюватиме весь електротранспорт і 39 автобусних маршрутів: № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91 , 92, 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А.

Натомість маршрути № 4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б курсуватимуть за схемами, затвердженими на час карантину.

“Також з 12 травня відновлюється плата за проїзд згідно зі встановленим тарифом. У зв’язку з ослабленням карантину, яке анонсували в уряді, транспортом користуватимуться і представники бізнесу. Які саме це будуть категорії, буде зрозуміло, коли Кабмін опублікує постанову”, – заявив Маковцев.

При цьому кількість пасажирів в транспорті обмежена кількістю сидячих місць.

Станом на 5 травня в Дніпрі зафіксували 150 випадків захворювання на коронавірус.