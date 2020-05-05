Про це повідомив директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міської ради Ігор Маковцев.
Щоб скористатися міським транспортом, необхідно заздалегідь отримати спеціальний квиток у пунктах видачі, а також мати при собі посвідчення особи державного зразка, захисну маску й рукавички.
У звичайному режимі працюватиме весь електротранспорт і 39 автобусних маршрутів: № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91 , 92, 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А.
Натомість маршрути № 4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б курсуватимуть за схемами, затвердженими на час карантину.
“Також з 12 травня відновлюється плата за проїзд згідно зі встановленим тарифом. У зв’язку з ослабленням карантину, яке анонсували в уряді, транспортом користуватимуться і представники бізнесу. Які саме це будуть категорії, буде зрозуміло, коли Кабмін опублікує постанову”, – заявив Маковцев.
При цьому кількість пасажирів в транспорті обмежена кількістю сидячих місць.
Станом на 5 травня в Дніпрі зафіксували 150 випадків захворювання на коронавірус.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.