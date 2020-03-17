У Дніпрі з 18 березня введуть карантин і зупинять метро.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Уточнюєтся, що в місті закриють ресторани, кафе, заклади культури, розважальні та фітнес-центри.

“Такі заходи допоможуть городянам убезпечитися від можливого захворювання коронавірусом. Крім того, масові заходи, які передбачає збори більше десяти людей, перенесуть або скасують. Обмеження вступають в силу після півночі і будуть діяти до кінця загальнодержавного карантину, введеного урядом у всій Україні”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що всі лікарні, поліклініки та магазини, в яких продаються продукти і товари гігієни, аптеки, зоомагазини, авто-заправні станції будуть працювати. Персонал буде забезпечений засобами індивідуального захисту.

“Також з сьогоднішнього дня з 15:00 дніпровський метрополітен зупинить роботу до кінця карантинного режиму в країні. Інший міський транспорт працюватиме без змін”, – йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.