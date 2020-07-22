Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної ради.
Уточнюється, що шестеро священнослужителів в даний момент госпіталізовано, а решта 9 знаходяться на самоізоляції.
При цьому повідомляється, що владі і правоохоронцям вдалося встановити коло контактних осіб хворих на місцях богослужінь і проживання.
“З огляду на місце проживання і служби хворих, не виключена можливість подальшого поширення спалаху захворювання серед священнослужителів і прихожан. Оскільки тільки по першому хворому під час богослужінь у місиі Дніпро і Петропавлівка за два тижні могли брати участь більше 2 тисяч чоловік”, – розповів керівник обласного лабораторного центру Роман Чуб.
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