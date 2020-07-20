У Дніпропетровській області вантажівка Національної гвардії виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковиком.

Про це повідомили у військовій прокуратурі Дніпропетровського гарнізону Південного регіону.

За даними слідства, інцидент стався в понеділок, 20 липня, на території Синельниківського району. Під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії водій ЗІЛ-131 “з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху”, де зіткнувся з Daewoo Lanos.

В результаті ДТП загинули водій і пасажир легковика, ще троє пасажирів – у важкому стані. Водій військової машини – 20-річний військовослужбовець – був затриманий.

Фото: Військова прокуратура

Відносно нього порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 (порушення правил водіння або експлуатації машин) КК України. Досудове розслідування триває.

У ДБР уточнили, що одна із загиблих – це 12-річна дівчинка.