Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про подію надійшло о 19:05. Прибулі на місце рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. В салоні транспортного засобу виявлено тіла 4-х загиблих, з них одна дитина – 14-річна дівчинка (дочка власника). Загинули чоловік, дві жінки і дитина.
Зараз поліція займається розслідуванням обставин дорожньо-транспортної пригоди.
- 12 січня у Києві автомобіль зіткнувся з бетонним стовпом, перекинувся і загорівся. В результаті ДТП одна людина загинула, ще четверо – постраждали.