У неділю ввечері, 12 січня, в селі Вишневому, що в Дніпропетровській області, рятувальники витягли з водойми позашляховик Toyota Land Cruiser Prado з чотирма загиблими. Автомобіль знаходився в 5 метрах від берега на глибині 2-3 метри.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про подію надійшло о 19:05. Прибулі на місце рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. В салоні транспортного засобу виявлено тіла 4-х загиблих, з них одна дитина – 14-річна дівчинка (дочка власника). Загинули чоловік, дві жінки і дитина.

Зараз поліція займається розслідуванням обставин дорожньо-транспортної пригоди.