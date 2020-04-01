Про це повідомляють в прес-службі Національної поліції.
Уточнюється, що злочинці діяли з 2018-го року. До складу групи входили троє жителів Кривого Рогу.
У поліції повідомляють, що шахраї викрадали кошти громадян за допомогою деактивації SIM-карт мобільного зв’язку, номери яких були фінансовими номерами постраждалих. Після отримання дублікату SIM-карти злочинці отримували доступ до повідомлень, месенджерів і сторінок соціальних мереж жертв.
Після цього шахраї могли поміняти пароль інтернет-банкінгу і розпоряджатися чужими коштами.
Також наголошується, що злочинці оформлювали онлайн-кредити. За первинною інформацією, їм вдалося викрасти в загальній сумі близько 1,5 мільйона гривень.
При цьому повідомляється, що інформацію про тих людей, які тримали на рахунках великі суми грошей, злочинці отримували через свої корупційні зв’язки в банках.
В результаті обшуків на місці проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, жорсткий диск, флеш накопичувачі, картхолдери, “чорнові” записи.
У кіберполіції рекомендують громадянам відключати послугу віддаленої заміни SIM-карти телефона. Тоді її можна буде замінити лише особисто, маючи для того необхідні документи, що засвідчують особу.
- Раніше “ПриватБанк“ попереджав клієнтів про новий вид шахрайства – “призові опитування“ в соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток.
- У кіберполіції розповіли, що потрібно робити, щоб не стати жертвою шахраїв і уникнути незаконного зняття коштів з банківських рахунків.