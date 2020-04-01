На Дніпропетровщині поліція викрила шахраїв, які обкрадали громадян за допомогою дублікатів SIM-карт.

Про це повідомляють в прес-службі Національної поліції.

Уточнюється, що злочинці діяли з 2018-го року. До складу групи входили троє жителів Кривого Рогу.

У поліції повідомляють, що шахраї викрадали кошти громадян за допомогою деактивації SIM-карт мобільного зв’язку, номери яких були фінансовими номерами постраждалих. Після отримання дублікату SIM-карти злочинці отримували доступ до повідомлень, месенджерів і сторінок соціальних мереж жертв.

Після цього шахраї могли поміняти пароль інтернет-банкінгу і розпоряджатися чужими коштами.

Також наголошується, що злочинці оформлювали онлайн-кредити. За первинною інформацією, їм вдалося викрасти в загальній сумі близько 1,5 мільйона гривень.

При цьому повідомляється, що інформацію про тих людей, які тримали на рахунках великі суми грошей, злочинці отримували через свої корупційні зв’язки в банках.

В результаті обшуків на місці проживання фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, жорсткий диск, флеш накопичувачі, картхолдери, “чорнові” записи.

У кіберполіції рекомендують громадянам відключати послугу віддаленої заміни SIM-карти телефона. Тоді її можна буде замінити лише особисто, маючи для того необхідні документи, що засвідчують особу.

