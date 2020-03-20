Про це повідомляє пресслужба ОДА.

“Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися”, — заявив очільник області Олександр Бондаренко.

Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу. Туди увійшли керівники ДСНС, Національної поліції, транспортні та інші служби.

Координаційна група займатиметься моніторингом епідситуації у регіоні, прогнозуванням зони можливого поширення загрози, організацією запобіжних заходів та забезпеченням населення засобами індивідуального захисту.

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Відповідно до Кодексу цивільного захисту, надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією і так далі. Дія режиму НС направлена на те, щоб захистити жителів від внутрішньої або зовнішньої загрози. Такий режим може вводитися як на території всієї країни, так і в окремих областях та регіонах.

У випадку з коронавірусом діють зазвичай такі обмеження: закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри; закриваються театри, кіно і музеї; заборонені масові заходи; може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами; навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин; медичні установи переходять на роботу в режимі підвищеної готовності; заборона на в’їзд людям з епіцентрів поширення COVID-19.