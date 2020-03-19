Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.
Відзначається, що пацієнти знаходяться під наглядом медиків.
“Є два лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. Пацієнти отримують всю необхідну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту”, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Пацієнти, у яких виявили коронавірус, недавно повернулися до Дніпропетровської області з-за кордону. Зараз їх стан здоров’я стабільний, відчувають себе добре.
“Медики встановлюють всі контакти, які могли мати хворі, щоб обстежити цих людей і забезпечити їх ізоляцію”, – йдеться в повідомленні.
В області визначено дві госпітальні бази на 30 ліжко-місць: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня.
В Україні підтверджено 21 випадок COVID-19, повідомляє пресслужба МОЗ.
Станом на 20:00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).
За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:
Дніпропетровська – 2;
Житомирська – 1;
Також один випадок підтверджено у м. Київ.
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- Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.