У Дніпропетровській області після використання медпрепарату померла жінка

Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.
Як повідомляється, в період з 17 по 19 грудня з використанням медичного препарату в лікарні проводився ряд хірургічних операцій.
“Цього ж дня у 7 пацієнтів погіршився стан здоров’я і вони були переведені до обласної лікарні, де наступили тяжкі наслідки, одна із пацієнтів померла”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.
- Ексвиконувачка обов’язків голови Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що нова міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька повністю контрольована нардепом від “Слуги народу” Михайлом Радуцьким. Міністерка підтвердила, що кандидатури заступників їй запропонував народний депутат від “Слуги народу” Михайло Радуцький.