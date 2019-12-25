У Дніпропетровській області після використання медпрепарату померла жінка

У Кам'янському Дніпропетровської області після проведення хірургічної операції померла жінка.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

Як повідомляється, в період з 17 по 19 грудня з використанням медичного препарату в лікарні проводився ряд хірургічних операцій.

“Цього ж дня у 7 пацієнтів погіршився стан здоров’я і вони були переведені до обласної лікарні, де наступили тяжкі наслідки, одна із пацієнтів померла”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.