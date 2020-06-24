У місті Жовті води Дніпропетровської області чоловік загинув від вибуху гранати.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Уточнюється, що вибух гранати стався сьогодні вночі через недбале поводження. За попередньою інформацією мова йде про гранату “Ф-1”.

25-річний чоловік отримав поранення живота та ніг, був доставлений в реанімаційне відділення, однак врятувати його не вдалося.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили кільце з чекою, а також зібрали магнітом осколки від гранати. Крім того, знайдені були також і інші речові докази, спрямовані на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “недбале зберігання вогнепальної зброї, або боєприпасів”.