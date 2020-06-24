Про це повідомила прес-служба поліції.
Уточнюється, що вибух гранати стався сьогодні вночі через недбале поводження. За попередньою інформацією мова йде про гранату “Ф-1”.
25-річний чоловік отримав поранення живота та ніг, був доставлений в реанімаційне відділення, однак врятувати його не вдалося.
Повідомляється, що правоохоронці вилучили кільце з чекою, а також зібрали магнітом осколки від гранати. Крім того, знайдені були також і інші речові докази, спрямовані на експертизу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “недбале зберігання вогнепальної зброї, або боєприпасів”.
- У Кривому Розі вибухнув автомобіль, через що одна людина отримала поранення.