У Дніпропетровській області поліцейські викрили банду, члени якої займалися розбійними нападами, здирництвом та викраденнями людей.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Уточнюється, що в цілому банда складалася з не менш ніж 10 чоловік, проте на даний момент правоохоронцям вдалося затримати п’ятьох.

Зокрема, поліцейськими був затриманий 45-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Затриманим повідомили про підозру за статтями “незаконне поводження зі зброєю” і “тортури”. Надалі підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Повідомляється, що по ходу обшуків поліцейські виявили у членів банди багато зброї: більше 30 одиниць, гранати, міни, вибухівку і кілька тисяч патронів.