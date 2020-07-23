Про це повідомила прес–служба поліції в Facebook.
Відзначається, що водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням на дорозі, тому транспортний засіб вилетів на узбіччя в кювет і перекинувся.
Повідомляється, що під час аварії в салоні маршрутного автобуса перебувало 20 людей. Постраждалі були доставлені в лікарню.
Правоохоронці вирішують питання відкриття кримінального провадження за фактом даного ДТП.
- Раніше повідомлялося, що в суботу вранці, 18 липня, в Одеській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули шестеро людей, ще троє госпіталізовані.