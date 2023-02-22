Про це інформує пропагандистське російське видання “ТАСС”.

Повідомляється, що переважна більшість військовополонених, яких насильно змушують відмовитися від українського громадянства, буде направлена до лав батальйону імені Богдана Хмельницького.

Зазначено, що 24 листопада 2022 року “представник силових структур регіону” заявив, що в ДНР почалося формування батальйону з українських військовополонених, які утримувалися в колонії в Оленівці. За його словами, до його складу формування увійдуть 50 осіб.

Довідка: дактилоскопія — розділ криміналістики, який займається дослідженням конфігурації папілярних ліній на пучках пальців рук із метою встановлення ідентичності. Метод ідентифікації людей за відбитками пальців, заснований на унікальності малюнка шкіри.

Нагадаємо, що Національне інформаційне бюро проводить перевірку й актуалізацію даних про цивільних заручників у російському полоні, відтак станом на сьогодні загалом по Україні зафіксовано 963 цивільних заручники.

Також додамо, що нещодавно родини захисників “Азовсталі” написали листа Джо Байдену. 20 лютого відбулась зустріч засновниці Асоціації родин “Азовсталі” Катерини Прокопенко з главою Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, під час якої ініційовано передання листа від родин захисників “Азовсталі” президенту США Джо Байдену.