На Донеччині колишня полонена «ДНР» підірвалася на розтяжці

Про це повідомив керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко.
“Валентина, колишня полонена “ДНР”, в’язниці МГБ ДНР “Ізоляція”сьогодні зранку підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї вдома в селі, поруч міста Костянтинівка на Донеччині”, – написав він.
Щербаченко наголосив, що Валентина “відверто і безстрашно” свідчить про злочини ОРДО.
Він також зауважив, що це була не перша спроба замаху на Валентину Бучок.
За даними Щербаченка, у жінки “пошкоджене обличчя та м’які тканини кінцівок”, їй провели операцію в одній із лікарень Костянтинівки.
У поліції підтвердили, що внаслідок вибуху невідомого предмета на приватному подвір’ї жінка отримала травми.
“Сьогодні близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Іванопілля Костянтинівського району на території домоволодіння місцевої мешканки стався вибух, внаслідок якого вона отримала тілесні ушкодження”, – розповіли у поліції.
Потерпілу госпіталізовано. На місці події працюють кінологи та вибухотехніки.
Подію попередньо кваліфікували за ст. 15,ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.