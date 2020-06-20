На Донеччині колишня полонена «ДНР» підірвалася на розтяжці

У суботу, 20 червня, на власному подвір’ї біля міста Костянтинівка Донецької області на розтяжці підірвалась колишня полонена "ДНР" Валентина Бучок.

Про це повідомив керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко.

“Валентина, колишня полонена “ДНР”, в’язниці МГБ ДНР “Ізоляція”сьогодні зранку підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї вдома в селі, поруч міста Костянтинівка на Донеччині”, – написав він.

Щербаченко наголосив, що Валентина “відверто і безстрашно” свідчить про злочини ОРДО.

Він також зауважив, що це була не перша спроба замаху на Валентину Бучок.

За даними Щербаченка, у жінки “пошкоджене обличчя та м’які тканини кінцівок”, їй провели операцію в одній із лікарень Костянтинівки.

У поліції підтвердили, що внаслідок вибуху невідомого предмета на приватному подвір’ї жінка отримала травми.

“Сьогодні близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Іванопілля Костянтинівського району на території домоволодіння місцевої мешканки стався вибух, внаслідок якого вона отримала тілесні ушкодження”, – розповіли у поліції.

Потерпілу госпіталізовано. На місці події працюють кінологи та вибухотехніки.

Подію попередньо кваліфікували за ст. 15,ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.