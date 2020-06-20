Covid-19 Україна

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На Донеччині колишня полонена «ДНР» підірвалася на розтяжці

У суботу, 20 червня, на власному подвір’ї біля міста Костянтинівка Донецької області на розтяжці підірвалась колишня полонена "ДНР" Валентина Бучок.

Субота, 20 червня 2020, 14:18

Про це повідомив керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко.

“Валентина, колишня полонена “ДНР”, в’язниці МГБ ДНР “Ізоляція”сьогодні зранку підірвалася на розтяжці у себе на подвір’ї вдома в селі, поруч міста Костянтинівка на Донеччині”, – написав він.

Щербаченко наголосив, що Валентина “відверто і безстрашно” свідчить про злочини ОРДО.

Він також зауважив, що це була не перша спроба замаху на Валентину Бучок.

За даними Щербаченка, у жінки “пошкоджене обличчя та м’які тканини кінцівок”, їй провели операцію в одній із лікарень Костянтинівки.

У поліції підтвердили, що внаслідок вибуху невідомого предмета на приватному подвір’ї жінка отримала травми.

“Сьогодні близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Іванопілля Костянтинівського району на території домоволодіння місцевої мешканки стався вибух, внаслідок якого вона отримала тілесні ушкодження”, – розповіли у поліції.

Потерпілу госпіталізовано. На місці події працюють кінологи та вибухотехніки.

Подію попередньо кваліфікували за ст. 15,ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

Теги: поліція, ДНР, Донецкая область

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