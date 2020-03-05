Про це повідомила пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.
Там відзначили, що у жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Лікарі, згідно з протоколом, ізолювали хворого і взяли у неї аналізи. Їх направили до Центру громадського здоров’я МОЗ України в Києві. Результатів очікують 6 березня.
“Центр громадського здоров’я МОЗ України робить все можливе, щоб здійснити перевірку в найкоротші терміни. Як тільки будуть отримані результати аналізів, Донецька ОДА проінформує населення і ЗМІ”, – йдеться в повідомленні.
Там також відзначили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації – лікарні обладнані необхідним, підготовлені до можливого прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідним алгоритмам дій.
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