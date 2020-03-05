Мешканку Краматорська Донецької області 5 березня госпіталізували з підозрою на китайський коронавірус. Вона нещодавно повернулася з Таїланду.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

Там відзначили, що у жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Лікарі, згідно з протоколом, ізолювали хворого і взяли у неї аналізи. Їх направили до Центру громадського здоров’я МОЗ України в Києві. Результатів очікують 6 березня.

“Центр громадського здоров’я МОЗ України робить все можливе, щоб здійснити перевірку в найкоротші терміни. Як тільки будуть отримані результати аналізів, Донецька ОДА проінформує населення і ЗМІ”, – йдеться в повідомленні.

Там також відзначили, що область повністю готова до будь-якого розвитку ситуації – лікарні обладнані необхідним, підготовлені до можливого прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідним алгоритмам дій.