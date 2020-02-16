14 лютого близько 19:00 в поліцію Краматорська надійшло повідомлення від місцевої жительки, що її знайомий намагається увірватися в квартиру і загрожує їй.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Прибулі на місце поліцейські виявили чоловіка в квартирі жінки, він тримав у руці гранату, від’єднавши чеку, і погрожував всіх підірвати. В цей час в квартирі знаходилася дівчина-підліток.

Патрульні викликали підмогу і почали переговори зі зловмисником по телефону. На місце прибула слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції і працівники вибухотехнічної служби обласної поліції.

Правоохоронці оточили територію навколо будинку. Через деякий час чоловік погодився здатися і вийшов з квартири. Гранату він залишив у вітальні.

Зловмисником виявився житель Бахмутського району, через сварку зі своєю знайомою вирішив з’ясувати стосунки за допомогою гранати.

За фактом відкрито дві кримінальні виробництва: по ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) і ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу України.