Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Прибулі на місце поліцейські виявили чоловіка в квартирі жінки, він тримав у руці гранату, від’єднавши чеку, і погрожував всіх підірвати. В цей час в квартирі знаходилася дівчина-підліток.
Патрульні викликали підмогу і почали переговори зі зловмисником по телефону. На місце прибула слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції і працівники вибухотехнічної служби обласної поліції.
Правоохоронці оточили територію навколо будинку. Через деякий час чоловік погодився здатися і вийшов з квартири. Гранату він залишив у вітальні.
Зловмисником виявився житель Бахмутського району, через сварку зі своєю знайомою вирішив з’ясувати стосунки за допомогою гранати.
За фактом відкрито дві кримінальні виробництва: по ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) і ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу України.
- У січні у Харкові, біля обласного будинку дитини №2 на вулиці Кузнецькій сталася перестрілка і прогримів вибух.