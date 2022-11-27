У районі навколо міст Павлівка та Вугледар (Донецька область) відбуваються важкі зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча, як констатує розвідка, мало території перейшло з рук в руки.

І Росія, і Україна там зосередили значні сили, причому російська морська піхота зазнала великих втрат.

Для окупантів, ймовірно, ця територія є стратегічно важливою, тому вони запекло за нею б’ються. В розвідці вважають, що цей район потенційно може стати відправною точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Але ефективність такого плану піддають сумніву.

“Росія навряд чи зможе сконцентрувати достатньо якісних сил для досягнення оперативного прориву”, – вважають у розвідці Великої Британії.