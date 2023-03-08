За словами генерал-майора Богдана Бондара, голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, в районі активних бойових дій – в Донецькій та Харківській областях – продовжуються роботи з наведення мостових і понтонних переправ.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначено, що військовослужбовці ДССТ виконують великий об’єм роботи з відновлення об’єктів транспортної інфраструктури, як залізничних, так і автодорожніх. Тактичними групами відновлюються мостові переходи, які були зруйновані під час бойових дій. Проводиться інженерна розвідка та розмінування навколо таких об’єктів, триває робота з відновлення шкільних та дошкільних закладів.

Як повідомляє Бондар, наведення мостових та понтонних переправ відбувається в зоні активних бойових дій – в Донецькій та Харківській областях. Військовослужбовці здійснюють охорону та оборону визначених об’єктів в районі Курахового й інших населених пунктів.

Крім того, жлжається, що одними з перших сапери працювали на Чорнобильській АЕС після її деокупації, коли забезпечували перевірку і розмінування залізничного сполучення. За рік, що минув, сапери ДССТ виявили та знешкодили більше 21 тисячі вибухонебезпечних предметів, перевірили на наявність ВНП майже 1800 гектарів місцевості та більше 15 гектарів акваторії річок і озер. Сапери обстежили та убезпечили майже 1800 км залізничних та майже 165 км автомобільних доріг.

“Я впевнений, що після нашої перемоги завдань у Держспецтрансслужби лише побільшає, адже зруйновані об’єкти потрібно буде відбудовувати якісно і в стислі терміни. Завдяки наполегливій праці наших військовослужбовців ми довели, що можемо впоратися з такими завданнями”, – резюмує Бондар.