Про це в коментарі #Буквам сказав прессекретар Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко.

Так, за повідомленням Фонду Рабі Нахмана, “сьогодні вночі українські прикордонники в аеропорту Києва без підстав та пояснень затримали близько 70 громадян Ізраїлю, яких допитували протягом кількох годин. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю в аеропортах Запоріжжя та Одеси. Серед затриманих є жінки з немовлятами”.

За словами Андрія Демченка, ніяких затримань не відбувалося.

“Це не затримання. Прикордонники не затримують громадян Ізраїлю в пунктах пропуску. Вони діють згідно з українським законодавством, в якому чітко виписаний порядок перетину кордону іноземними громадянами. Це нормальна світова практика, коли іноземці, їдучи в будь-яку країну, і в Україну так само, повинні окрім необхідних документів пояснити мету свого приїзду. Якщо хтось з іноземців не може підтвердити мету свого приїзду, то їм тоді відмовляють в перетині українського кордону. Такі громадяни повертаються до своєї країни зворотніми рейсами коштом авіакомпаній, при цьому на руки вони отримують постанову, в якій чітко зазначено, на підставі чого їх не пропустили”, – сказав Андрій Демченко.

Прессекретар заперечив інформацію, що прибулих громадян Ізраїлю масово не пропускають до країни.

“Ті громадяни, які змогли підтвердити мету своєї подорожі, пройшли державний кордон”, – сказав Андрій Демченко, наголошуючи, що для проведення усіх формальних процедур прикордонникам потрібен час, тому подорожуючим доводиться певний час перебувати в аеропорту.

Також у повідомленні Фонду зазначається, що прибулі громадяни Ізраїлю в аеропортах “перебувають без води та їжі, а одна дитина знепритомніла”.

Прессекретар ДПСУ зазначив, що не володіє такою інформацією.

26 серпня Кабінет міністрів заборонив в’їзд іноземців з 29 серпня по 28 листопада. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні, що 27 серпня комісія з питань техногенної безпеки розгляне заборону масових заходів в Умані в вересні, приїзд хасидів на традиційне паломництво на свято Рош га-Шана буде суттєво обмежено.

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.