Про це у Facebook написав керівник правового департаменту у ДТЕК Іван Лях.

За його словами, щоб вивести енергобезпеку країни з під удару, СБУ пропонує:

“Прискорити запуск “зелених” аукціонів (відколи це ВРУ відповідає за запуск “зелених” аукціонів);

дозволити “Укренерго” обмежувати виробництво сонячних і вітряних електростанцій без оплати за межі не відпущену електроенергію (гарантія 100% оплати за генерацію з ВДЕ та компенсація в разі обмеження закріплена законом і є однією з причин, чому іноземні та українські інвестори повірили в український ринок);

ввести і посилити відповідальність за створення виробниками ВДЕ небалансів (відповідальність за небаланси включена в закон “Про ринок електричної енергії” з літа 2017 року);

заборонити “Укренерго” видавати технічні умови на підключення до енергосистеми об’єктів ВДЕ, які будуть перешкоджати виробництву діючої генерації (при рівному обсязі споживання на ринку традиційна генерація в будь-якому випадку заміщується ВДЕ, що заплановано затвердженою Кабміном стратегією; простіше кажучи, СБУ пропонує заборонити видавати технічні умови на приєднання до мереж для всіх нових ВДЕ без винятку)”.