Про це у Facebook написав керівник правового департаменту у ДТЕК Іван Лях.
За його словами, щоб вивести енергобезпеку країни з під удару, СБУ пропонує:
“Прискорити запуск “зелених” аукціонів (відколи це ВРУ відповідає за запуск “зелених” аукціонів);
дозволити “Укренерго” обмежувати виробництво сонячних і вітряних електростанцій без оплати за межі не відпущену електроенергію (гарантія 100% оплати за генерацію з ВДЕ та компенсація в разі обмеження закріплена законом і є однією з причин, чому іноземні та українські інвестори повірили в український ринок);
ввести і посилити відповідальність за створення виробниками ВДЕ небалансів (відповідальність за небаланси включена в закон “Про ринок електричної енергії” з літа 2017 року);
заборонити “Укренерго” видавати технічні умови на підключення до енергосистеми об’єктів ВДЕ, які будуть перешкоджати виробництву діючої генерації (при рівному обсязі споживання на ринку традиційна генерація в будь-якому випадку заміщується ВДЕ, що заплановано затвердженою Кабміном стратегією; простіше кажучи, СБУ пропонує заборонити видавати технічні умови на приєднання до мереж для всіх нових ВДЕ без винятку)”.
“Тепер давайте абстрагуємося від суті пропозицій, які, очевидно викликають резонні запитання у пов’язаних з енергетикою фахівців. Уявімо, що аналогічний лист про нелегку долю сонячних панелей і вітрових турбін направляє Агенство національної безпеки або ЦРУ в Сенат США або Секретна розвідувальна служба в парламент Великої Британії. Я не уявляю. Зате чітко усвідомлюю, що новина про зацікавленість СБУ ринком ВДЕ в Україні сьогодні розлетиться по усім новинним українським і багатьом іноземним ресурсам. Інвестори можуть спати спокійно. Тепер вони під “захистом” СБУ”, – підсумував Лях.
- Енергетичний холдинг ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову, у 2019 році отримав операційний прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації (EBITDA) у розмірі $607 млн.