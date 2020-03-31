Про це повідомив народний депутат VII, VIII скликань Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook.

“Федір Шпиг загинув в ДТП”, – написав Ємець.

Видання “Цензор.НЕТ” повідомляє, що аварія сталася близько 14-ї години поблизу села Романівка Житомирської області. Автомобіль бізнесмена не впорався з керуванням, вилетів у кювет і загорівся. Шпиг загинув на місці. Шпиг їхав автомобілем Mercedes Benz GLS-350.

Інформацію про смертельну аварію без вказівки імен жертв підтвердили в пресслужбы обласної поліції, пише “Житомир.інфо”. Однак там повідомили, що серед загиблих є також жінка.

“На автодорозі М-06 Київ – Чоп поблизу села Романівка Новоград-Волинського району водій, 1956 року народження, будучи за кермом автомобіля Mercedes, втратив керування, і транспортний засіб перекинувся у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля та пасажирка загинули на місці. Ще одна пасажирка у тяжкому стані була госпіталізована до центральної міської лікарні Новоград-Волинського району. У цей час екіпаж чекає працівників ДСНС, оскільки транспортний засіб горів, на місці – дві карети швидкої допомоги”, – поінформувала співробітниця пресслужби патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук.

Як пише “Обозреватель” з посиланням на свої джерела, за кермом автомобіля перебував сам Шпиг. Крім нього в ДТП загинула Марія Шпиг, 1937 року народження. Але не повідомляється, ким для загиблого була ця жінка.

Агентство УНН опублікувало фото з місця аварії.

Інформацію про те, що Федір Шпиг загинув в ДТП, підтвердив його бізнес-партнер Олександр Деркач у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Федір Шпиг народився в 1964 році в Чернігівській області. Свою кар’єру розпочав на “Ленінській кузні” в якості техніка-конструктора, в 1979 році отримав посаду інженера-конструктора в “Броваримебель”.

У 1991 році став начальником управління кредитних ресурсів акціонерного банку “Інко”, в 1992 з партнерами заснував банк “Аваль”, головою якого був до 1998 року.

Фото: Федір Шпиг / Facebook

Був народним депутатом III, IV і V скликань. У 2005 році Шпиг і його партнер Олексій Деркач продали банк “Аваль” австрійській групі Raiffeisen International.

Після цього вони створили банк “Престиж”, який в 2007 році також купила австрійська компанія Erste. Після цього Шпиг почав займатися молочним бізнесом. “Молочний альянс” створено в червні 2006 року, виробляють молочну продукцію під ТМ “Пирятин”, “Славія”, “Яготинське” і “Яготинське для дітей”, “Хопс” та інші.

Власниками групи є колишні акціонери банку “Аваль” Федір Шпиг, Олександр Деркач і Сергій Вовченко.

Федір Шпиг був заслуженим економістом України. Нагороджений орденом “За заслуги” 3, 2 і 1 ступеня. У 2011 був нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого. Також відомий як великий меценат.