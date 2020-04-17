Авіакомпанія Emirates, яка базується в Дубаї, почала проводити аналізи крові на COVID-19 для пасажирів в аеропорту перед польотами.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу, 15 квітня, авіакомпанія Emirates, яка базується в Дубаї, почала проводити аналіз крові на COVID-19 для пасажирів перед посадкою на авіарейси. Всі пасажири рейсу “Дубай — Туніс”, який вилітав в цей день, були перевірені за допомогою експрес-аналізів крові.

Тест проводився управлінням охорони здоров’я Дубая в зоні груповий реєстрації терміналу №3. Таким чином, Emirates стала першою в світі авіакомпанією, яка проводить такі тести перед польотами.

“Ми працюємо над планами щодо розширення можливостей тестування в майбутньому та поширенням цього на інші рейси. Це дозволить нам проводити випробування на місці та негайно надати підтвердження пасажирам Emirates, які подорожують у країни, яким потрібні сертифікати випробувань COVID-19”, — сказав головний операційний директор Emirates Адель Аль Редха.

Варто зазначити, що серологічних аналізи, які провела авіакомпанія, перевіряють не наявність інфекції у людини, а те, чи виробилися в її організмі антитіла до неї. Як відомо, в перші дні після зараження антитіла можуть не виявлятися, отже, результат тесту може бути неточним. Тим не менш, цей крок, ймовірно, буде розцінений пасажирами як правильний, оскільки зараз світ шукає способи, як безпечно послабити заборони на поїздки.