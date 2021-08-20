Державне управління справами заявило, що не володіє інформацією щодо вартості, та організаторів саміту перших леді та джентльменів, ініційованого першою леді Оленою Зеленською.

Про це йдеться у відповідь ДУС на запит #Букв.

Як сповіщалося, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, відбудеться перший саміт перших леді та джентльменів. Захід організовують “з ініціативи дружини президента Олени Зеленської”, інформував Офіс президента. Міністр закордонних справ Дмитра Кулебу зазначив, що “міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною”, а відтак Україна вирішила створити майданчик для такого спілкування.

У ДУС зазначили, що не володіють інформацією про те, якою є вартість проведення саміту перших леді та джентльменів “М’яка сила у новій реальності”, хто замовив його організацію і хто опікуватиметься нею, яка частка грошей на фінансування заходу — з державного бюджету.

“Державне управління справами не є розпорядником інформації з питання”, — йдеться у відповіді.

Інші запитання стосовно деталей організації та вартості таких заходів як військовий парад до Дня Незалежності, концерт італійського співака Андреа Бочеллі, святкове шоу “Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни” тощо, залишилися без відповіді.

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Аналогічні запитання було також поставлено Міністерству оборони, Міністерству фінансів, Міністерству культури та інформаційної політики України. Проінформуємо щойно отримаємо відповіді.