У вівторок, 23 червня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС.

“До кінця доби 23 червня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях надзвичайно сильні дощі (ІІІ рівень небезпечності, червоний)”, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні грози очікуються у Києві, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У ДСНС додали, що 23 червня в Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі.