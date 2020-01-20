Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
“Можливість вказувати належного користувача транспортного засобу (ТЗ) стане в нагоді автомобілістам в зв’язку з появою нових правил і налагодженням системи фото- і відеофіксації і парковки. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій авто, а не його власник (отримувати повідомлення про нові штрафи, платити їх і т.д.)”, – уточнюється в повідомленні.
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як призначити належного користувача онлайн.
Зокрема, замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем.
Для цього необхідно авторизуватися в е-кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше – ЕЦП), BankID або MobileID, а потім – вибрати з переліку послугу “Управління належним користувачем”.
Відзначається, що повний цикл надання послуги онлайн забирає один робочий день. Електронна послуга “Управління належним користувачем” є безкоштовною.
Підкреслюється, що на один транспортний засіб може бути призначений не більше одного належного користувача.
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