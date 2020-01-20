В Україні в електронному кабінеті водія заробила онлайн-послуга "Управління належним користувачем", завдяки якій можна зареєструвати особу, яка на законних підставах користується автомобілем, але не є його власником.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

“Можливість вказувати належного користувача транспортного засобу (ТЗ) стане в нагоді автомобілістам в зв’язку з появою нових правил і налагодженням системи фото- і відеофіксації і парковки. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій авто, а не його власник (отримувати повідомлення про нові штрафи, платити їх і т.д.)”, – уточнюється в повідомленні.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як призначити належного користувача онлайн.

Зокрема, замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем.

Для цього необхідно авторизуватися в е-кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше – ЕЦП), BankID або MobileID, а потім – вибрати з переліку послугу “Управління належним користувачем”.

Відзначається, що повний цикл надання послуги онлайн забирає один робочий день. Електронна послуга “Управління належним користувачем” є безкоштовною.

Підкреслюється, що на один транспортний засіб може бути призначений не більше одного належного користувача.