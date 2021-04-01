В Ефіопії бойовики під час нападу на село в західному регіоні Оромія вбили 30 мирних громадян.

Про це повідомляє Reuters.

50-річний фермер Воссен Андаге розповів, що його сусіди були вбиті під час нічного нападу в зоні Вест-Воллега. Він зазначив, що жертви були етнічними амхарами.

“Ми відвезли тіла на машині і поховали 30 осіб”, – сказав Воссен.

Чоловік також додав, що він і його родина чули постріли і втекли до найближчої урядової установи, щоб дочекатися захисту з боку федеральних військ.

Місцева влада звинуватила в нападі, в результаті якого було поранено ще 15 осіб, групу розкольників від Фронту звільнення оромо (OLF). OLF – опозиційна партія, яка кілька років перебувала у вигнанні, але була розблокована після того, як прем’єр-міністр Абій Ахмед вступив на посаду в 2018 році.

Оромо – найбільша етнічна група Ефіопії, а амхара – друга за чисельністю.

Ефіопія, друга за чисельністю населення країна Африки, щосили намагається контролювати кілька гарячих точок, де розгорається етнічне суперництво за землю, владу і ресурси напередодні національних виборів, намічених на червень.