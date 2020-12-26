В Ефіопії число загиблих в результаті розстрілу мирних жителів в західній частині регіону Бенішангул-Гумуз досягло 222 осіб.

Про це з посиланням на Червоний Хрест, пише Reuters.

“Вчора ми поховали 207 жертв, і ще 15 – з боку нападників”, – сказала волонтер Мелес Месфін.

Напад стався в середу в селі Бекоджі в окрузі Булен в зоні Метекел.

Зазначається, що атака невстановлених озброєних осіб стала останнім смертельним нападом в районі, охопленому етнічним насильством.

Прем’єр-міністр Абій Ахмед назвав напад “різаниною” і на наступний день направив туди федеральні війська, які вбили 42 озброєних людей, звинувачених у нападі на село.

Ефіопія бореться зі спалахами смертоносного насильства з тих пір, як Абій в 2018 році став прем’єр-міністром, і прискорив політичні реформи, які послабили залізну хватку держави над регіональним суперництвом. А вибори, призначені на червень наступного року, ще більше загострили суперництво за землю, владу і ресурси.