Про це повідомляє агентство Reuters.
Умовою роботи готелів є пропускна здатність не більше 25% відпочиваючих. Готелі також мають прийняти низку превентивних заходів для захисту від нового коронавірусу.
Епідемія COVID-19 закрила туристичний сектор Єгипту, на частку якого припадає 12-15% валового внутрішнього продукту. Це призвело до втрат бюджету в 1 мільярд доларів на місяць.
Уряд призупинив міжнародні пасажирські рейси і закрив готелі, ресторани та кафе, а також ввів нічну комендантську годину.
Аби готелі змогли відновити свою роботу, їм необхідно мати медпункт з лікарем, регулярно перевіряти температуру у відпочиваючих, забезпечити гостей дезінфекторами.
Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тести.
Кабінет міністрів Єгипту заявив, що з 1 червня буде дозволено заповнювати готель гостями до 50%.
На курортах забороняється проводити весілля або вечірки, організовувати розважальні заходи, подавати кальян. Заборонено роботу відкритих буфетів.
- 28 квітня повідомлялося, що влада Єгипту ухвалила рішення на три місяці продовжити надзвичайний стан в країні “в зв’язку із загрозами безпеці та здоров’ю громадян”.