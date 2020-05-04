В Єгипті дозволили відкривати готелі для внутрішніх туристів за певних умов.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Умовою роботи готелів є пропускна здатність не більше 25% відпочиваючих. Готелі також мають прийняти низку превентивних заходів для захисту від нового коронавірусу.

Епідемія COVID-19 закрила туристичний сектор Єгипту, на частку якого припадає 12-15% валового внутрішнього продукту. Це призвело до втрат бюджету в 1 мільярд доларів на місяць.

Уряд призупинив міжнародні пасажирські рейси і закрив готелі, ресторани та кафе, а також ввів нічну комендантську годину.

Аби готелі змогли відновити свою роботу, їм необхідно мати медпункт з лікарем, регулярно перевіряти температуру у відпочиваючих, забезпечити гостей дезінфекторами.

Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тести.

Кабінет міністрів Єгипту заявив, що з 1 червня буде дозволено заповнювати готель гостями до 50%.

На курортах забороняється проводити весілля або вечірки, організовувати розважальні заходи, подавати кальян. Заборонено роботу відкритих буфетів.