Про це повідомляє місцеве видання Masrawy.

Трагедія сталася в районі Аль-Аджмі біля пляжу “Палм-Біч”.

Пляж був закритий у зв’язку з заходами проти коронавірусу. З цієї причини на ньому не було рятувальних служб.

Загиблі прийшли на пляж рано вранці, оскільки не хотіли натрапити на патруль.

На світанку велика компанія вийшла на пляж скупатися, після чого у воді почала тонути дитина. Її кинулися рятувати кілька людей, проте всі вони потонули.