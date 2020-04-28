Про це повідомляє місцеве видання Eg24.
Армія буде стежити за виконанням рішення влади громадянами.
Необхідний документ вже затвердив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.
У повідомленні сказано, що рішення прийнято “у зв’язку із загрозами безпеці та здоров’ю громадян”.
Документ опубліковано в офіційній газеті. Також продовжено режим комендантської години в деяких районах на півночі Синайського півострова.
“Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 (за місцевим часом) 28 квітня… після розгляду точки зору кабінету міністрів і з огляду на небезпечні умови, пов’язані з безпекою і здоров’ям громадян”, – сказано в указі.
Армія Єгипту, разом з правоохоронцями, “має робити все належне для протидії тероризму і його фінансування, стежити за збереженням приватного і громадського майна, захищати життя громадян”.
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