Влада Єгипту ухвалила рішення на три місяці продовжити надзвичайний стан в країні "в зв'язку із загрозами безпеці та здоров'ю громадян".

Про це повідомляє місцеве видання Eg24.

Армія буде стежити за виконанням рішення влади громадянами.

Необхідний документ вже затвердив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

У повідомленні сказано, що рішення прийнято “у зв’язку із загрозами безпеці та здоров’ю громадян”.

Документ опубліковано в офіційній газеті. Також продовжено режим комендантської години в деяких районах на півночі Синайського півострова.

“Надзвичайний стан оголошується на всій території Єгипту на три місяці з 1:00 (за місцевим часом) 28 квітня… після розгляду точки зору кабінету міністрів і з огляду на небезпечні умови, пов’язані з безпекою і здоров’ям громадян”, – сказано в указі.

Армія Єгипту, разом з правоохоронцями, “має робити все належне для протидії тероризму і його фінансування, стежити за збереженням приватного і громадського майна, захищати життя громадян”.