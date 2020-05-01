На Синайському півострові в Єгипті стався теракт, у результаті якого загинули і були поранені військовослужбовці.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Згідно з оприлюдненою інформацією, єгипетські солдати стали мішенню під час пересування на бронетранспортері, який був підірваний. Вибух стався на південь від невеликого містечка Бір-ель-Абд, інформує DW.

Як розповів офіційний представник збройних сил Єгипту Тамер Рефаї, в результаті теракту були поранені або загинули щонайменше 10 військових. У групі, яка пересувалася на броньованому транспортному засобі, був принаймні один офіцер.

Водночас АР із посиланням на джерела повідомляє про загибель 10 солдатів і поранення ще трьох.

Поки що жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Президент Єгипту Абдул-Фаттах Ас-Сісі висловив свої співчуття у зв’язку із загибеллю солдатів, вихваляючи їх як “героїв” і “мучеників”.

Варто зазначити, що протягом багатьох років єгипетські військові ведуть боротьбу з ісламістськими бойовиками в Єгипті. Десятки єгипетських співробітників служби безпеки були вбиті в результаті атак, здійснюваних бойовиками угруповання “Ісламська держава”.

У 2018 році єгипетські сили безпеки почали загальнонаціональну операцію, націлену на бойовиків, зосередивши увагу на районі Північного Синаю.