Про це повідомили в прес-службі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ВООЗ підтвердила інформацію міністерства охорони здоров’я та народонаселення Єгипту щодо першого випадку інфікування новим коронавірусом на території держави. Повідомляється, що йдеться про іноземного громадянина.

“Це іноземний громадянин, який був переданий в лікарню для ізоляції, подальшого спостереження та перевірки стану здоров’я. Наразі у нього не виявляються симптоми захворювання, а його стан повністю стабільний”, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.