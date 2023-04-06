Про це сповіщають Reuters та Corriere della Sera.

Як повідомляється, саме через цей діагноз Берлусконі ушпиталили 27 березня. Політик проходив планове обстеження та лікування впродовж чотирьох днів.

Проте зазначено, що Берлусконі доставили до лікарні знову 5 квітня. Він потрапив до клініки Мілана San Raffaele зі скаргами на затруднене дихання. За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, політик знаходиться у відділенні інтенсивної терапії через “невирішену проблему” під час попереднього ушпиталення з пневмонією. Міністр додав, що ніч “була спокійною і стан колишнього прем’єр-міністра стабільний”.

Крім того, додається, що болі, які турбують Берлусконі, і пневмонія за останні дні “насправді є ускладненнями, які можуть виникнути в ослабленому організмі”.

Також відзначається, що у 2016-му політика ушпиталили через серцеву недостатність і зробили йому операцію на серці. Через три роки Берлусконі знову потрапив до лікарні з нирковими коліками, а в 2020-му в нього діагностували COVID-19 і двосторонню пневмонію. Наступного року він знову захворів на COVID-19.