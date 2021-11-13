В Еквадорі у в'язниці міста Ґуаякіль внаслідок сутичок між бандами загинули 68 ув'язнених. У вересні у подібних сутичках загинуло понад сотню ув'язнених.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Заворушення у в’язниці Літорал розпочалися ввечері у п’ятницю. Тактичні підрозділи поліції, які увійшли до тюремних будівель, виявили там зброю та вибухівку.

Цього року у в’язницях країни вже померло близько 300 ув’язнених.

Вересневе протистояння банд було найжорстокішим в історії Еквадору. В’язні з одного крила в’язниці пролізли через дірку в інше крило, де вони напали на членів банди, з якою конкурують. Тоді для встановлення порядку прибуло сотні офіцерів та солдатів.

Під час сутичок було обезголовлено деяких ув’язнених.

Раніше цього місяця президент Гільєрмо Лассо заявив, що його уряд відновлює контроль не лише над в’язницями, а й над районами Еквадору, де закріпилися наркоторговці. Він звинуватив попередні уряди в “пасивності” щодо незаконного обігу наркотиків, але попередив, що на боротьбу зі зростанням вживання наркотиків у країні буде потрібно “понад десять років”.

А ще він сказав, що Еквадору буде потрібна міжнародна підтримка з боку сусідньої Колумбії, США та ЄС, щоб зміцнити свої збройні сили та поліцію для боротьби із впливом злочинних угруповань.

За словами офіційних осіб, у в’язницях Еквадору нині утримується приблизно на 9000 ув’язнених більше, ніж вони були розраховані. Пенітенціарна в’язниця Літорал була розрахована на 5300 ув’язнених, але нині у ній утримується 8500 осіб.