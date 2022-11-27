Про це повідомило НЕК “Укренерго”.

У компанії наголосили, що споживання поступово зростає через похолодання.

“З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів”, – сказано у повідомленні.

Нині обленерго мають всі можливості чергувати обмеження споживачів рівномірно. Обмеження продовжують запроваджувати через дефіцит потужності, який складає близько 20%.

Зазначимо, що НЕК виділяє на кожну область ліміти споживання, які не можна перевищувати. Обленерго самостійно визначає типи відключень, як-от аварійні чи планові, та безпосередньо їх застосовує.

Компанія неодноразово закликала українців поки свідомо користуватися електроенергією. Зменшення споживання світла допоможе попередити можливі аварії, щоб енергетики зосередилися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною ворожою ракетною атакою.