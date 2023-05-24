В «Енергоатомі» схвильовані поточною ситуацією на ЗАЕС: окупація станції може завершиться трагедією Чорнобильського масштабу

Джерело: “Голос Америки”.

Як зауважив Котін, “рівень божевілля у цих окупантів різний”. Очільник компанії побоюється намірів і планів загарбників, оскільки на станції знаходиться багато ядерного матеріалу: шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен – поруч із реактором.

Наголошено, що у разі їхнього пошкодження можливий викид радіації.

“Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про “масштаб Чорнобиля або рівня Фукусіми”. А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення”,– пояснив Котін.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі розробляє новий план щодо безпеки Запорізької атомної електростанції.

Два співрозмовники, знайомих з переговорами, повідомили, що план очільника МАГАТЕ включає п’ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС; заборона стріляти з ЗАЕС та в бік неї, включаючи заборону нападати на персонал на території станції; захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС; захист усіх зовнішніх ліній електропередач, та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Водночас на тлі загрози з боку РФ, що зростає, Україна працює над тим, щоб створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції.

“Зараз “Укренерго” відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, щоб змусити Росію піти із ЗАЕС і зробити навколо станції демілітаризовану зону”, – зазначив Денис Шмигаль.

Зауважимо, що у ніч на 22 травня всьоме відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ , з якої живилась Запорізька АЕС. Це відбулося внаслідок російських обстрілів.

Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.