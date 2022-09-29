В "Енергоатомі" не підтвердили інформацію про пожежу на другому енергоблоці Запорізької АЕС. Раніше такі дані поширювалися у Telegram-каналах.

Про це повідомили у пресслужбі НАЕК “Енергоатом” у Telegram.

За їхньою інформацією, станом на 15:40 на енергоблоках станції немає пожеж та загорянь.

У пресслужбі припустили, що могло стати причиною припущення щодо пожежі на ЗАЕС. Навколо станції периметр заміновано російськими військовими, що призводило до випадків, коли дикі тварини чи собаки натрапляли на міни.

Сьогодні стався вибух на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблока №6. Внаслідок цього стався стрибок напруги й коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6. Трапилося незначне задимлення.

“З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у тому не було необхідності”, — зазначили у пресслужбі.

Наголошено, що найбільшу небезпеку нині становить замінований периметр станції, підходи та під’їзди до неї.