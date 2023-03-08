Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.
“Запорізька атомна електростанція – найбільша в Європі – вже понад рік захоплена російськими збройними формуваннями. Вони фактично перетворили ЗАЕС на військову базу, постійно порушуючи всі норми й принципи ядерної та радіаційної безпеки”, – зазначив Петро Котін.
За його словами, російські окупанти зберігають зброю, вибухівку та важку техніку безпосередньо в машинних залах енергоблоків, контролюють протиаварійну інфраструктуру станції й замінували прилеглу територію та будівлі.
Крім того, у ці зони не російські загарбники допускають ані персонал, ані інспекторів МАГАТЕ. “Все це становить пряму загрозу ядерній безпеці України та всього світу”, – наголосив президент НАЕК “Енергоатом”.
Також він вчергове закликав якомога швидше зупинити свавілля та ядерний терор з боку російських загарбників, що, на його думку, можливо лише в один спосіб – створивши зону безпеки навколо Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара.
“Вся світова спільнота, уряди всіх країн не мають зупинятись на цьому шляху. Безпечна зона – це головна умова забезпечення ядерної безпеки всього світу. Ми вдячні Міжнародному агентству з атомної енергії за постійну підтримку”, – додав Петро Котін.
Зокрема, він подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за активізацію консультацій задля створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.
- Ситуація з безпекою навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції загострилася. Зокрема, поблизу АЕС посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових.
- 5 березня міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної станції наразі не мають успіху.
- Польща та Україна закликали ввести міжнародні обмеження проти атомної енергетики Росії після того, як ЄС ухвалив свій пакет санкцій, який не включає атомну енергетику Москви через спротив деяких країн-членів ЄС.