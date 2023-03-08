Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що створення зони безпеки навколо захопленої російськими військами Запорізької АЕС, подальша демілітаризація станції та передача її під повний контроль легітимному оператору – "Енергоатому" – залишаються пріоритетними завданнями для України й усієї міжнародної спільноти.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

“Запорізька атомна електростанція – найбільша в Європі – вже понад рік захоплена російськими збройними формуваннями. Вони фактично перетворили ЗАЕС на військову базу, постійно порушуючи всі норми й принципи ядерної та радіаційної безпеки”, – зазначив Петро Котін.

За його словами, російські окупанти зберігають зброю, вибухівку та важку техніку безпосередньо в машинних залах енергоблоків, контролюють протиаварійну інфраструктуру станції й замінували прилеглу територію та будівлі.

Крім того, у ці зони не російські загарбники допускають ані персонал, ані інспекторів МАГАТЕ. “Все це становить пряму загрозу ядерній безпеці України та всього світу”, – наголосив президент НАЕК “Енергоатом”.

Також він вчергове закликав якомога швидше зупинити свавілля та ядерний терор з боку російських загарбників, що, на його думку, можливо лише в один спосіб – створивши зону безпеки навколо Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара.

“Вся світова спільнота, уряди всіх країн не мають зупинятись на цьому шляху. Безпечна зона – це головна умова забезпечення ядерної безпеки всього світу. Ми вдячні Міжнародному агентству з атомної енергії за постійну підтримку”, – додав Петро Котін.

Зокрема, він подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за активізацію консультацій задля створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.