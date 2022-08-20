Запорізька атомна електростанція досі у небезпеці, саме тому в Енергодар доставили 25 тисяч таблеток калію йодиту у разі виникнення аварії на атомних реакторах.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

Зараз Запорізька АЕС досі знаходиться під контролем російських окупантів. Окрім того, на ядерному об’єкті регулярно відбуваються збройні провокації з боку загарбників.

“Ця ситуація змушує вживати додаткових заходів безпеки. Тому в Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25000 таблеток калію йодиту”, – зазначив Дмитро Орлов.

Також він додав, що ці ліки здатні захистити щитоподібну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах.

Міський голова Енергодара наголосив, що наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті відповідає нормі та не є перевищеним. Тому вживати ліки для профілактики заздалегідь не потрібно. Ліки необхідно буде використовувати лише після підтвердження небезпеки.

У повідомленні зазначається, що у разі отримання інформації про початок проведення йодної профілактики дозування становить: для дорослих та дітей віком від 12 років – 125 мг. Немовлята від народження до 1 місяця – 16 мг. Діти віком від 1 місяця до 3 років – 32 мг. Діти 3-12 років – 62,5 мг.

“Сподіваюся, що команди щодо вживання цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калій йодид повинен бути в аптечці кожної родини, що перебуває в Енергодарі”, – сказав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.