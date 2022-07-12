Про це повідомив “Енергоатом” у Telegram.
Вночі відбулися дві атаки. Вони сталися приблизно о 00:40 та у період між 3:40 до 04:20 ранку.
Будівлю в тимчасово окупованому Енергодарі атакували з дронів. Було зафіксовано пряме влучання у приміщення.
“Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки”, — зазначили у повідомленні.
Водночас російське пропагандистське видання “РИА Новости” зазначило, що на будівлю скинули дві міни. Пропагандисти також оприлюднили фото з атакованої будівлі СБУ.
Додамо, що Енергодар перебуває під окупацією майже з першого дня повномасштабної війни. Місцеві жителі опиралися окупантам та виходили на протести. Росіяни застосовували проти мирних жителів гранати, коли ті перекривали їм в’їзд до міста.
Окупанти з боєм зайняли будівлю міської поліції. Вони також захопили будівлю міськради міста.
- Нагадаємо, український гурт “Танок на майдані Конґо” опублікував кліп і пісню, присвячені окупованому росіянами місту Енергодар Запорізької області та іншим окупованим містам.
- 26 травня журналістам “Схем” (Радіо Свобода) вдалося встановити, хто саме керував операцією із захоплення російськими окупаційними військами Запорізької АЕС і в чиїх руках нині доля та безпека найбільшого атомного об’єкта в Європі.