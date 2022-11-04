В Енергодарі російські загарбники вирішили провести примусовий "перепис населення", відмовитися від якого неможливо.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

“В Енергодарі окупанти заходилися проводити “перепис населення”. Роблять вони це у властивій їм манері – фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому “переписі” неможливо”, – розповів Дмитро Орлов.

Також він зазначив, що вже другий день російські окупанти та колаборанти з так званої “поліції” ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Інформація про підвищену активність окупантів надходить від місцевих мешканців Енергодара, яким вже довелося взяти участь у так званому “переписі населення”.

Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті, загарбники вимагають також надати дані про родичів, які виїхали. Нерідко “перепис населення” закінчується обшуком у квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків в мобільному телефоні.

“Тож будьте максимально обережними”, – закликав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Варто зазначити, що 2 листопада, завдяки зусиллям українських працівників Запорізької атомної електростанції відновлено теплопостачання в Енергодарі.

Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину. Зараз працівники Запорізької атомної електростанції продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в місті Енергодар.

Зараз температура води становить 51 градус за Цельсієм. Проте цього недостатньо для забезпечення Енергодара теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.