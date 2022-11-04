Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.
“В Енергодарі окупанти заходилися проводити “перепис населення”. Роблять вони це у властивій їм манері – фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому “переписі” неможливо”, – розповів Дмитро Орлов.
Також він зазначив, що вже другий день російські окупанти та колаборанти з так званої “поліції” ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Інформація про підвищену активність окупантів надходить від місцевих мешканців Енергодара, яким вже довелося взяти участь у так званому “переписі населення”.
Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті, загарбники вимагають також надати дані про родичів, які виїхали. Нерідко “перепис населення” закінчується обшуком у квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків в мобільному телефоні.
“Тож будьте максимально обережними”, – закликав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Варто зазначити, що 2 листопада, завдяки зусиллям українських працівників Запорізької атомної електростанції відновлено теплопостачання в Енергодарі.
Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину. Зараз працівники Запорізької атомної електростанції продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в місті Енергодар.
Зараз температура води становить 51 градус за Цельсієм. Проте цього недостатньо для забезпечення Енергодара теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.
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