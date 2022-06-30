Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.
Також активно поширюються чутки, ймовірно за ініціативою росіян, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори й нібито перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні.
Це спричинило великий “бум” на зняття готівки з банківських карток. Проте, не безплатно, а за чималий відсоток за переведення коштів у готівку.
“Враховуючи, що цей “бізнес” контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно”, — зазначив голова міста.
Водночас у місті окупаційна “влада” припинила видавати так звану “матеріальну одноразову допомогу” пенсіонерам 10 тисяч рублів.
“Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій із фейковими референдумами або чимось на кшталт того”, — написав Орлов.
Натомість росіяни оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт приймання документів для оформлення громадянства РФ і планують зробити “широку рекламну кампанію” російського паспорта.
- Раніше мешканці тимчасово окупованого Енергодара вийшли на мирний мітинг. Жителі населеного пункту Запорізької області вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка.
- Нагадаємо, що в березні дії росіян могли завершити історію України та Європи. Окупанти обстрілювали найбільшу в Європ атомну станцію — Запорізьку, й не пропускали пожежників для ліквідації наслідків.
- Також журналістам “Схем” (Радіо Свобода) вдалося встановити, хто саме керував операцією із захоплення російськими окупаційними військами Запорізької АЕС і в чиїх руках наразі доля та безпека найбільшого атомного об’єкта в Європі.
- У квітні депутату Енергодарської міської ради від “Опозиційної платформи – За життя” Андрій Шевчику оголосили про підозру через колабораціонізм.