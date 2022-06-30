Протягом останнього тижня російська окупаційна "влада" знову планує вимкнути українські інтернет-провайдери. За словами законно обраного міського голови Енергодара Дмитра Орлова, в місті працюватиме кримський провайдер. Це дозволить росіянам блокувати українські ЗМІ чи принаймні спробувати.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Також активно поширюються чутки, ймовірно за ініціативою росіян, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори й нібито перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні.

Це спричинило великий “бум” на зняття готівки з банківських карток. Проте, не безплатно, а за чималий відсоток за переведення коштів у готівку.

“Враховуючи, що цей “бізнес” контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно”, — зазначив голова міста.

Водночас у місті окупаційна “влада” припинила видавати так звану “матеріальну одноразову допомогу” пенсіонерам 10 тисяч рублів.

“Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій із фейковими референдумами або чимось на кшталт того”, — написав Орлов.

Натомість росіяни оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт приймання документів для оформлення громадянства РФ і планують зробити “широку рекламну кампанію” російського паспорта.