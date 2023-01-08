Про це повідомило “Укренерго” у Facebook.

“Станом на 11:00 8 грудня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею”, — зазначила пресслужба.

До регіонів України було доведено ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. У випадку перевищення лімітів відбудеться запровадження аварійних обмежень. Вночі обмеження не застосовувалися.

У компанії закликали розумно споживати електроенергію та користуватися енергомісткими приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

“НЕК «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності”, — додали у повідомленні.